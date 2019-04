ll Vaticano all'attacco di Bannon e Dugin (ovvero Trump e Putin)

ÉLITE E FINANZA PROBLEMI REALI PER L'EUROPA

Per Civiltà Cattolica, «le forme di governo democratiche sono la migliore salvaguardia dei diritti dell’uomo», tuttavia «i cambiamenti culturali non risparmiano le nostre democrazie parlamentari in Europa. I cittadini europei provano un crescente disagio nei confronti delle multinazionali e dei poteri finanziari. La crisi delle banche in Europa e l’arricchimento di una élite finanziaria sembrano mostrare una connivenza tra i poteri economici e le élite politiche». L’analisi dell’arcivescovo Hollerich, quindi, non si limita solo a una diagnosi severa dei rischi connessi con il ritorno del nazionalismo, ma guarda al quadro sociale più generale: «Molti cittadini europei hanno l’impressione che l’economia e la finanza siano più interessate alla creazione di profitto che a quella di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione dei giovani in Europa è enorme in alcuni Paesi», il che favorisce, si spiega, l’ascesa dei populisti che ne nascondono le «vere cause» attribuendo tutte le colpe ai migranti. Infine, si osserva «con l’attuale sistema di welfare la situazione economica di molti giovani è precaria, e non sempre consente di fondare una famiglia. Ma tali sistemi resisteranno in avvenire? Non stiamo assistendo a una progressiva riduzione dei vantaggi sociali? Questi giovani di oggi non saranno i poveri di domani?». Dunque il disagio è profondo in molti Paesi dell’Unione Europea. La paura di un degrado sociale è reale. Se l’Unione non riesce a mostrare ai giovani che il loro futuro le sta a cuore, essi diventeranno preda dei populismi».