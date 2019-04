Cosa prevede il decreto crescita 2019

Nella notte del 24 aprile il consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo, in seconda deliberazione, al decreto crescita. Il premier Giuseppe Conte lo ha presentato come uno stimolo allo sviluppo del Paese: «Il pacchetto di misure che abbiamo messo in campo include innanzitutto una serie di norme studiate per il nostro prezioso tessuto di piccole e medie imprese, favorendone l'accesso a numerose forme di finanziamento e riducendo in modo significativo il carico fiscale che grava sulle loro spalle», ha dichiarato il primo ministro. Abbiamo previsto significativi interventi per l'ambiente, come il potenziamento del bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e gli incentivi all'economia circolare, e per il rilancio del settore dell'edilizia. Abbiamo introdotto misure che permetteranno ad Ilva di riprendere la propria attività con la nuova gestione», ha sottolineato il premier.