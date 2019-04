Le polemiche dopo il cdm su dl crescita e Salva Roma

SALVINI: «IL GOVERNO REGGE? CHIEDETE AI 5 STELLE»

Salvini dal canto suo, mentre presenta i nuovi dati del Viminale sugli sbarchi in Italia e abbozza sul 25 aprile dopo le polemiche, sulla tenuta del governo gira la palla ai cinque stelle: «Mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni», ha dichiarato il ministro dell'Interno, «anche oggi ho letto tra le cinque e le 10 dichiarazioni contro di me. I ministri e i deputati della Lega hanno avuto indicazione di non replicare. Per quello che mi riguarda lavorerò per l'Italia nei prossimi anni e spero che anche gli altri vogliano lavorare». Su una cosa però ha messo paletti: «Non accostate mai il mio nome e quello della Lega alla mafia. Chi parla di Lega deve sciacquarsi la bocca perché con la mafia non abbiamo nulla a che vedere».

SUL SALVA-ROMA RAGGI SPERA IN UNA "CORREZIONE" DEL PARLAMENTO

Sul Salva Roma se Virginia Raggi dice di sperare in una "correzione" del parlamento - «Salvini aveva una occasione per fare qualcosa di buono per gli italiani con il Salva Italia. Avrebbe cancellato 2 miliardi e mezzo di debiti a carico di tutti gli italiani», ha detto la sindaca, «sono certa che il parlamento riuscirà ad intervenire e a correggere tutto questo» - il segretario della Lega assicura: «Stiamo ragionando come Lega su un piano d'azione per Roma Capitale perché la Capitale e i suoi cittadini non meritano le scene viste alla Stazione Termini e a Tor Bella Monaca. Non servono soldi ma un'amministrazione più efficiente e funzionante». E quindi ha cercato di stemperare la tensione con il Campidoglio: «Non c'è nessun polemica con cittadini di Roma che hanno il mio sostegno e rispetto perchè meritano una città più pulita, ordinata e efficiente».