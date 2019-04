Tra Pd e M5s un dialogo non è più impossibile

PER UN'ALLEANZA PD-M5S SERVE CHE I GRILLINI CHIUDANO QUESTO GOVERNO

C’è poco da stupirsi per questa conclusione deludente della parabola grillina. Tanto meno ci si può commuovere per Virginia Raggi, Danilo Toninelli e altri esemplari della “bella politica”. Il tema per la sinistra è di avere una strategia e una tattica. Come chiedevano i sacri testi. La strategia dovrebbe essere quella di ricostruire una alleanza fra sinistre, le metto al plurale, e moderati di varia provenienza, anche di destra purché difensori della Costituzione e soprattutto convinti che non bisogna dare il Paese in mano a chi lo consegnerà a Steve Bannon.