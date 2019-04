Conte e l'assedio di Di Maio su Siri per pressare Salvini

La storia è nota, quella del sottosegretario leghista indagato per corruzione. Secondo i grillini non può più stare al governo. Fine della discussione. E Luigi Di Maio ha fatto recapitare il messaggio in modo chiaro a Conte. Anche perché, con le elezioni europee del 26 maggio 2019 alle porte, il M5s deve tenere il punto anche per non perdere terreno negli attuali equilibri di maggioranza. Così l'insistenza di Di Maio sulla vicenda Siri - e quindi su Conte - sta aumentando progressivamente. Una tattica che serve anche per tenere Matteo Salvini costantemente sotto pressione.

QUALSIASI DECISIONE DI CONTE POTREBBE AVERE EFFETTI DEFLAGRANTI

Cosa farà però Conte? Non è detto che alla fine il premier chieda a Siri le dimissioni. Il 24 aprile ha preso l'iniziativa annunciando prima una telefonata - che fino a sera però non risultava ancora aver avuto luogo - e poi un faccia a faccia - al rientro dalla Cina - con il sottosegretario leghista. La decisione di Conte, in un senso o nell'altro, potrebbe avere effetti deflagranti per il governo. Senza considerare i nuovi sviluppi dell'inchiesta che potrebbero complicare ulteriormente la posizione di Siri.