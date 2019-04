Francesca Verdini soccorsa dalla polizia dal parrucchiere dei Vip

Al 15 di via Prefetti, nel cuore di Roma, c’è un coiffeur per vip, Roberto D’Antonio, semplicemente Robi per i clienti, tutti famosissimi, uomini e donne che carriera l’hanno già fatta e altri che vorrebbero tanto farla. Seduti sulle sue ambitissime poltrone, sbavanti pur di passare sotto le mani del maestro, potete trovare gente di spettacolo – da Fiorello a Sabrina Ferilli, da Margherita Buy a Claudia Gerini, da Valeria Golino alla Bruni-Tedeschi passando per registi come Bertolucci, Sorrentino, Garrone e Benigni – a gente del giornalismo – da Lilly Gruber a Michele Santoro, da Giuliano Ferrara a Rossana Rossanda – e delle lettere, come Margaret Mazzantini. Ma, ovviamente, non manca la politica. Quella alta di un tempo – Carlo Azeglio Ciampi e signora – e quella alta e basta, come Piero Fassino. E dagli scranni del parlamento arrivano onorevoli di destra (Daniela Santanchè), di centro (Beatrice Lorenzin) e di sinistra (Paola Concia, cui Robi ha fatto un “sale e pepe” che ora parecchie clienti vogliono copiare).