Liberazione, Landini e Segre contro Salvini sul 25 aprile

LILIANA SEGRE: «CHI IGNORA IL PASSATO È PLASMABILE»

Sulla stessa linea la senatrice a vita Liliana Segre, intervistata dal Corriere della Sera. «Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso solo ai partigiani, ma anche ai militari italiani, morti di stenti, malattie, in un campo di concentramento, pur di non aderire alla Repubblica Sociale». In merito alla statua bruciata di una partigiana, alle porte di Milano, «non possiamo sempre ridurre tutto all'ignoranza. È il bisogno di odiare che muove certa gente», ha detto Segre. «Appena messo piede in Senato mi sono battuta per una legge contro l'hate speech. L'odio torna a galla in contesti molto diversi. Per strada, su Internet soprattutto». Anche in un intervento su Repubblica, Segre ha ribadito l'importanza di studiare la storia per «comprendere cosa è stato il depauperamento mentale di masse di italiani e tedeschi indottrinate dai totalitarismi fascista e nazista. Bisogna raccontare alle giovani generazioni cos'è stata la dittatura, soprattutto ora che il saluto romano non stupisce più nessuno. Mi chiedo se a una parte della politica non convenga questa diffusa ignoranza della storia. Chi ignora il passato è più facilmente plasmabile. E non oppone 'resistenza'». «In anni non lontani c'è stato chi ha proposto di abolire il 25 aprile dal calendario civile. Temo che prima o poi si arriverà a cancellarlo», ha proseguito Segre. «Leggo con preoccupazione che alla festa della Liberazione si preferisca una cerimonia di altro genere. Rimango esterrefatta», ma «non importa se qualche ministro resterà a casa. Sono sicura che domani saremo in tanti a provare la stessa emozione civile».