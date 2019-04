Chi critica la Liberazione non è una persona libera

In ogni famiglia ci furono sconfitti. Nella mia ci fu uno zio che da ragazzo scappò a Milano per unirsi ai Repubblichini, e come racconto nel mio piccolo libro edito in questi giorni da Progedit, dal titolo Come mi sono perso il fratello greco cercando la sinistra, ho scoperto dalle carte militari che il mio papà ha fatto parte di reparti che hanno fatto la guerra di Liberazione. La memoria delle famiglie è divisa, ma è l’attualità che spacca gli italiani. Chi oggi svaluta il 25 aprile ha in testa una sola cosa. Deve dimostrare che nella notte tutti i gatti sono grigi, che non ci sono distinzioni, o todos caballeros o todos bandidos. Hanno in testa un’Italia senza storia.