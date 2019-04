Il giallo delle intercettazioni su caso Siri

IL GIALLO DELLE INTERCETTAZIONI

Il riferimento di Salvini è a un articolo del quotidiano La Verità che nella prima pagina del 25 aprile ha titolato: «Falsa l'intercettazione contro Siri», E ancora: «La frase di Arata al figlio che inchioderebbe il sottosegretario ('Questa operazione ci è costata 30.000 euro, destinati a Siri per modificare i provvedimenti legislativi') non esiste nel fascicolo e negli audio». Nell'articolo si sottolinea anche la reazione degli inquirenti romani: «Le intercettazioni sui giornali? Sono false. Quelle frasi non esistono nel fascicolo».

LO SCAMBIO TRA IL CORRIERE E LA VERTIÀ

Il Corriere della Sera, tirato in ballo da La Verità per aver pubblicato il contenuto dell'intercettazione che non esisterebbe, nella sua edizione on line ha poi pubblicato la foto del decreto di perquisizione nei confronti dell'imprenditore Paolo Franco Arata in cui i pm scrivono che il sottosegretario Siri è indagato per corruzione in quanto «riceveva indebitamente la promessa e/o la dazione di 30.000 € da parte di Paolo Franco Arata». I magistrati, ha sottolineato il Corriere.it, «hanno formulato l'accusa dopo aver ascoltato le intercettazioni delle conversazioni tra Paolo Arata e il figlio Francesco. A destare l'attenzione», ha scritto il giornale di via Solferino, «è in particolare un colloquio captato in macchina durante il quale l'imprenditore spiega che cosa è stato fatto per cercare di far passare i provvedimenti e parla di un'operazione che è costata 30 mila euro, riferendosi a Siri. Il resto lo hanno fatto le verifiche degli investigatori della Dia che hanno individuato le proposte di legge presentate da Siri e che invece sono state bloccate sia al Mise, sia in parlamento. La conferma è arrivata dagli interrogatori del capo di gabinetto del ministro per lo Sviluppo Economico Vito Cozzoli, della sua vice Elena Lorenzini, del sottosegretario Davide Crippa che sono stati interrogati dal pubblico ministero e hanno confermato le 'pressioni' di Siri».