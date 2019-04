La resistenza curda raccontata da Erol Aydemir

Erol crede che i curdi in Siria, se volessero, avrebbero la forza militare per creare un loro Stato. «Ma poi dovremmo crearne uno per gli arabi, uno per gli yazidi, per i turkmeni, uno Stato per ognuno, e magari si farebbero la guerra per un pozzo di petrolio. Dobbiamo liberarci da questo giogo, e pensare a creare qualcosa di partecipato da tutti in tutto il mondo».

CURDI, UN POPOLO DIMENTICATO

Il comportamento dell’Europa nei confronti del “sultano” turco Recep Tayyip Erdoğan è ai suoi occhi una conferma. «Le prove che Erdogan abbia sostenuto Daesh sono numerose», attacca, «ma lui rimane una pedina fondamentale nello scacchiere geopolitico e i governi della Nato se lo tengono buono perché temono che possa allearsi con la Russia». Anche quello italiano, nonostante i proclami contro l’entrata della Turchia nell’Unione europea, ha avuto un grande interesse nella concessione di 6 miliardi di euro al governo turco per la gestione, o meglio la mala gestione, dei 3 milioni di profughi siriani scampati all’esercito nero del califfo anche grazie alla resistenza delle milizie curdo arabe dello Ypg e Ypj, pagata con 15 mila vite. Nonostante l’eroismo dimostrato, i curdi sono stati dimenticati subito dopo la fine del conflitto siriano. «Non conviene a nessun governo sostenerci, siamo scomodi perché vogliamo una rivoluzione culturale mondiale e abbiamo la forza e le idee per attuarla», continua Erol. «Il silenzio della comunità internazionale permette a Erdoğan di continuare il genocidio contro il nostro popolo. Chi tace non può che esser complice». Anche per rompere questa cappa di omertà Erol sta portando allo stremo il suo corpo.