Matteo Salvini fa orecchie da mercante sui cori razzisti allo stadio

A proposito dei buuu indirizzati al giocatore rossonero Bakayoko da parte dei tifosi della Lazio durante la partita di Coppa Italia a San Siro - resa incandescente anche dallo striscione inneggiante al Duce esposto dagli ultrà biancocelesti vicino a piazzale Loreto prima del match - il dirigente ha detto: «C’erano almeno mille motivi per interrompere quella partita. Con le nuove norme, l'arbitro Mazzoleni non doveva neppure attendere il secondo o il terzo coro, gli bastava il primo per richiamare la squadre al centro del campo, far diffondere gli annunci e poi, in caso di altri cori, sospendere definitivamente la partita. Invece nulla. Ma i cori razzisti e gli ululati li hanno sentiti tutti. Se sono stati trasmessi due annunci dagli altoparlanti, significa che insulti e cori erano ben udibili da tutti. Eppure Mazzoleni ha tirato dritto, come se fosse stato l’unico a non sentire».