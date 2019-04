Come è andato il primo giorno del viaggio in Cina di Giuseppe Conte

IL 27 FACCIA A FACCIA CON PUTIN E LAGARDE

È l'accordo sulla Nuova via della Seta cinese il fil rouge della tre giorni del primo ministro Giuseppe Conte a Pechino. Eppure la visita nella capitale cinese per partecipare al second forum "Belt and Road" si è trasformata per il primo ministro italiano in una occasione diplomatica a tutto tondo, con incontri oltre che con il presidente cinese Xi Jinping, con il leader russo e la direttrice del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde. Nel programma del premier c'è stato un incontro con una rappresentanza della comunità italiana in Cina presso l'Ambasciata d'Italia a Pechino. Conte prenderà poi parte alla cena di benvenuto offerta dal presidente della Repubblica Popolare cinese, Xi Jinping, ai Capi di Stato e di Governo stranieri presenti alla seconda edizione del forum sulla Via della Seta.