L'era di Salvini sta finendo e i giovanissimi lo hanno capito

Non c’è istituzione, non c’è personalità, non c’è area culturale, non c’è diversità di genere che non sia stata svillaneggiata e additata come responsabile delle sventure del Paese dal ministro “pizza e birra”. Se mettiamo in fila quelli che andrebbero odiati, i cui elenchi sono puntigliosamente scritti dal Giornale, da Libero e da La Verità, verrebbe fuori una pulizia etnica come poche.

LA MEGLIO GIOVENTÙ SI STA SVEGLIANDO

Eppure malgrado queste vagonate di odio, accade ancora che quando le piazze si trovano a celebrare qualcosa di bello e di giusto, le persone accorrano e fra queste tanti ragazzi e ragazze. Fateci caso, sta crescendo una gioventù di sentimenti democratici che non ha studiato in alcuna scuola politica, che non è stata comunista, socialista, democristiana, o altro ancora. Semplicemente non accetta questo clima di violenza, non le va giù («che no») questa persecuzione dei più deboli e diseredati, e vive le guasconate del ministro ingordo col giusto disprezzo.