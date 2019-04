Come procede lo scontro nel governo sul caso Siri

Il destino del sottosegretario Armando Siri è sempre più appeso a un filo. Il vicepremier Luigi Di Maio è tornato a chiedere il suo accantonamento, invocando l'intervento in prima persona del premier Giuseppe Conte. «Questo attaccamento alla poltrona non lo capisco», ha detto Di Maio. «A Siri abbiamo chiesto un passo indietro. Continui a fare il senatore, non va mica per strada. Parliamo tanto di lotta ai delinquenti e quando un politico è indagato per corruzione stiamo zitti? Non funziona così. Certo che Conte dovrebbe spingerlo alle dimissioni. E lo farà, ne sono sicuro». Con un decreto? «Deciderà lui come».

«DI SALVINI MI FIDO, MENO DI CHI GLI STA VICINO»

«Di Salvini mi fido, meno di chi gli sta vicino», ha aggiunto Di Maio riferendosi a «questo Paolo Arata che avrebbe scritto il programma sull'energia della Lega, che lo propose alla guida dell'Autorità Arera e che, per le inchieste, è il faccendiere di Vito Nicastri, vicino alla mafia. Credo che la Lega debba prendere le distanze da lui e chiarire il suo ruolo, visto che il figlio è stato assunto da Giorgetti».

«HO INCONTRATO ARATA UNA SOLA VOLTA»

Da parte sua, Salvini ha indirettamente risposto a Di Maio ribadendo di avere incontrato Arata ain una sola occasione. «L'ho incontrato soltanto una volta, quante volte lo devo dire», ha ripetuto. «Occupiamoci di altro, pensiamo a lavorare tutti». E su Siri: «Non commento quello che decideranno altri, parlo di vita reale».