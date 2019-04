Alle Europee un elettore su 10 ha già scelto di votare populista

In Europa un elettore su dieci sarebbe deciso a votare per un partito populista o di estrema destra alle prossime elezioni europee del 26 maggio: è quanto emerge da un sondaggio effettuato dalla Fondazione Bertelsmann, secondo cui, dall'altro lato della medaglia, il 6,2% degli elettori ha già deciso di votare per l'estrema sinistra o per la sinistra populista.

IL 52% NON VOTEREBBE MAI PER POPULISTI O ESTREMISTI

Lo studio è stato effettuato da YouGov a gennaio 2019 intervistando un campione circa 24 mila persone appartenenti a 12 Stati membri. Circa il 52% degli interpellati ha risposto che non voterà mai per partiti o formazioni populiste o estrremiste. «Questi dati» - ha spiegato Robert Vehrkamp, curatore dello studio - «dimostrano che i partiti populisti si sono costruiti una base elettorale stabile in un lasso di tempo relativamente breve ed evidenziano quanto sia pericoloso anche in termini di perdita di consenso per i partiti tradizionali soposare le istanze dei populisti».