Cosa ha detto Zingaretti presentando i candidati Pd per le Europee

«La lista», ha spiegato, «è composta da donne e uomini diversi, da esperienze civiche, da esperienze diverse, uniti da una idea di futuro». Una risposta, secondo il segretario dem, alla richiesta di unità del popolo di centrosinistra. «Molti ci hanno detto: "Se la democrazia e l'Europa sono in pericolo non fate scherzi combattere uniti"». «Dietro questo simbolo», ha aggiunto, «c'è un gruppo di persone che ama l'Italia, non come quelli che non la amano ma la usano».

ZINGARETTI E L'IPOTESI DI VOTO ANTICIPATO

Zingaretti ha attaccato il governo contro il quale il Pd ha presentato una mozione di sfiducia. «Se non sono d’accordo la smettano e andiamo al voto», ha messo in chiaro il segretario dem «Noi siamo l'opposto del governo, con la sua danza macabra sull'Italia: litiga su tutti, e non cambia i problemi del Paese»