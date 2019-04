Perché il costruttore Toto in Alitalia mette in imbarazzo il M5s

Il quotidiano la Repubblica ha riportato la notizia che la Renexia di Riccardo Toto, uno dei quattro figli del patron Carlo, è pronta a entrare nella cordata per rilanciare Alitalia con una fiche di 250 milioni, che dovrebbe portarlo a una quota del vettore del 30 per cento. Il doppio di quanto vuole investire Delta, che a quanto pare non gradirebbe il ritorno in campo degli ex proprietari di AirOne. Dal ministero dello Sviluppo smentiscono che ci sia stato un incontro tra Di Maio e Toto jr come scritto dal quotidiano romano, ma fanno intendere che la trattativa c'è, che l'imprenditore abruzzese si sarebbe presentato prima ai commissari del vettore e poi a Ferrovie con la sua offerta, che dovrebbe essere valutata il 30 aprile. Ma l'operazione spacca il movimento. Anche perché sono tanti i contenziosi aperti tra i Cinquestelle e il costruttore. Dall'inizio della legislatura i parlamentari pentastellati hanno portato a Roma i sindaci dei Paesi attraversati dalle tratte autostradali della sua gestione per congelare gli aumenti tariffari, con il risultato che a fine dello scorso dicembre la società Autostrade dei Parchi è stata costretta a bloccare gli annunciati aumenti del 19 per cento. Da mesi poi va avanti un tira e molla tra le parti per chi deve accollarsi i lavori di messa in sicurezza delle due autostrade dopo il sisma che ha colpito l'Abruzzo. Danilo Toninelli accompagnò le Iene in un sopralluogo sotto uno dei viadotti della Strada dei Parchi (A24 e A25) stigmatizzano lo stato di abbandono, mentre l'azienda lamenta che dei quasi 200 milioni stanziati nel decreto Genova in questa direzione soltanto una parte è arrivata a destinazione. Se non bastasse è in corso al ministero delle Infrastrutture è in corso una trattativa tra il ministro Toninelli e la famiglia Toto per riscrivere la concessione e, soprattutto, il piano economico, con l'esecutivo che accusa il costruttore di avere un margine del 60 per cento. Proprio dal ministero di Porta Pia raccontano che Toninelli avrebbe chiesto lumi a Di Maio dell'operazione, mentre dagli uffici del ministro restano «sorpresi, perché da quanto risulta a noi Toto non ha risorse per fare gli investimenti autostradali, figurarsi per comprare una quota di Alitalia».