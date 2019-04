Giorgetti ha difeso l'assunzione di Arata Jr dopo l'attacco di Maroni

Il giorno dopo l'attacco del vecchio amico Roberto Maroni, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, l'uomo macchina e quindi potentissimo della Lega, è pronto a rispondere e a scendere in difesa di Arata junior, figlio di quello che secondo le ipotesi della procura potrebbe essere un imprenditore legato alla mafia, e assunto dal suo ministero. «Federico Arata è indagato? No. E allora qual è il problema? Non ha nemmeno cominciato a lavorare ed è già finito nel tritacarne. Che ne so io della sua famiglia. Voi lo sapevate fino a una settimana fa che c'era questa indagine? Io no. Lui non c'entra niente in questa vicenda e viene tirato in mezzo». Giorgetti, intervistato dalla Stampa, si dice «tranquillissimo. L'assunzione di Federico Arata è stata correttissima. Federico ha le competenze necessarie per svolgere quell'incarico». In merito alle parole di Maroni, secondo cui è la sua assunzione di Arata jr, più che il caso Siri, a mettere a rischio l'esecutivo gialloverde, Giorgetti ha replicato duro: «Maroni gufa per la caduta del governo. Sta semplicemente cercando di rientrare in gioco». E ancora: «Non credo proprio di essere un problema per il governo. Anzi. Io lavoro tutti i giorni e credo di risolverli i problemi, non di crearli».