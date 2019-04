L'imbarazzo di Luigi Di Maio durante lo streaming sull'Ilva

Gli effetti (collaterali) dello streaming sul Movimento 5 stelle. Lo strumento simbolo della trasparenza politica si può trasformare in boomerang quando l'interlocutore ti inchioda. È quello che è successo al vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, incappato in un momento imbarazzante durante il tavolo permanente convocato a Taranto per il Contratto istituzionale di sviluppo.

SCONTRO SUL TAGLIO DELLE EMISSIONI NOCIVE

Qui Di Maio si è presentato prima del 25 aprile insieme con altri quattro ministri grillini: Barbara Lezzi, Sergio Costa, Giulia Grillo e Alberto Bonisoli. Ma parlando di Ilva il vicepremier è apparso in difficoltà quando la parola è stata presa dal professore Alessandro Marescotti di Peacelink: «Il taglio delle emissioni non c’è stato e nessuna tecnologia è stata installata. Fate pubblicità ingannevole», ha detto incalzando Di Maio. Prima di quel «ministro, mi guardi», mentre il grillino cercava di non incrociare lo sguardo col suo interlocutore.

FILMATO CONDIVISO DALLE OPPOSIZIONI SU TWITTER

Di Maio aveva detto che «sugli impianti erano già state predisposte le tecnologie in grado, in cinque mesi, di ridurre le emissioni nocive del 20%». Per Marescotti non è stato così: «Ho controllato i dati delle centraline Arpa e Ispra, l’inquinamento è aumentato». Il filmato è stato condiviso da diversi utenti sui social ed è diventato tendenza su Twitter.