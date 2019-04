La diretta delle elezioni amministrative 2019 in Sicilia

Affluenza monitorata in tre momenti diversi durante la giornata: ore 12, 19 e 23. Scrutinio al via immediatamente dopo la chiusura dei seggi. È ammessa la possibilità di scegliere il voto disgiunto: l'elettore può sbarrare separatamente la casella del candidato sindaco e quella di una lista non collegata. Politicamente c'è da segnalare che la Lega in alcuni centri corre da sola, mentre prendono forma inediti "patti del Nazareno".

POLEMICHE IN CHIUSURA DI CAMPAGNA ELETTORALE

Ha suscitato polemiche la decisione di Matteo Salvini di andare in Sicilia per la campagna elettorale proprio il 25 aprile, giorno della Liberazione. Il vicepremier e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio gli ha ricordato che si tratta di «una festa nazionale della Repubblica italiana». Il leghista si è presentato a Corleone per inaugurare il nuovo commissariato di polizia, per poi fare tappa a Monreale e Bagheria, altri due Comuni chiamati al voto.

POLITICA E GIUSTIZIA TRA IL VOTO E LA VICENDA SIRI

Il tour del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha toccato invece Castelvetrano, considerata dai dem «di particolare valenza». Si tratta infatti della «città feudo del super latitante Matteo Messina Denaro ritornato recentemente alle cronache politiche e giudiziarie nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto due imprenditori nel settore dell'energia sostenibile e un'indagine a carico del sottosegretario Armando Siri». Di Maio con il leader siciliano dei cinque stelle Giancarlo Cancelleri si è fatto vivo a Caltanissetta.