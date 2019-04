L'incognita di Vox alle elezioni spagnole del 28 aprile

IL PERICOLO DEI NAZIONALISMI

Sempre secondo lo studio, c'è il 60% di probabilità che si arrivi a un vuoto di governo per l'incapacità di trovare una quadra. Ipotesi che, alla vigilia delle Europee, non rassicura affatto gli osservatori. Tanto più che in Spagna una grande coalizione tra conservatori e socialisti, che in altri Paesi ha generato diversi governi di extrema ratio, viene categoricamente esclusa. Si potrebbe quindi tornare alle urne, come avvenne nel 2016 dopo i mesi di impasse seguita alle Legislative del 2015: ma se allora il voto si spostò poi moderatamente a destra, sui popolari non ancora minati dagli scandali di corruzione che hanno segnato la fine politica di Rajoy, il quadro ora si è molto complicato. È caduto dopo nemmeno un anno anche l'esecutivo di emergenza del premier socialista Pedro Sanchez e al contrario il nazionalismo – sia indipendentista sia centrale e sovranista – ha preso forte vigore.

LA WORKING CLASS ATTRATTA DA VOX

Le questioni istituzionali iberiche hanno scavalcato quelle politiche ed economiche. Per gli analisti spagnoli al voto del 2019 si presenta una situazione diversa rispetto agli ultimi 20 anni. I nazionalisti di Madrid vivono un ritorno al franchismo, alimentato dalle contrapposte pulsioni separatiste degli indipendentisti. I dati positivi del Psoe, nonostante la caduta di Sanchez, fanno sperare in una maggiore – seppur complicata – coesione tra le forze di centrosinistra, piuttosto che tra quelle di destra. Ma nessuno può dimenticare che l'ultimo governo a guida socialista è saltato sulla Finanziaria, proprio per il venir meno dell'appoggio di alcuni indipendentisti. I voti che il Psoe (dato al 29%) ha ripreso negli ultimi mesi li ha persi Podemos (14%). Mentre in Andalusia una parte della working class frustrata si è fatta catturare dal Trump spagnolo, Santiago Abascal, presidente di Vox.