La strategia di Biden per arrivare alla Casa Bianca

QUEI FINANZIAMENTI CHE POTREBBERO IMBARAZZARE L'EX VICEPRESIDENTE

Più in generale, poi, l’ex vicepresidente dovrà riuscire a difendere il suo passato politico. Non sono difatti in pochi a pensare che – come per Hillary Clinton nel 2016 – Biden possa alla fine rivelarsi il peggior nemico di sé stesso. Nelle scorse settimane, l’ex senatore del Delaware è finito sotto accusa per aver sostenuto, negli Anni 70, posizioni considerate non abbastanza distanti dal segregazionismo. Inoltre, nel corso della sua lunga carriera al Senato, ha assai spesso sostenuto una politica estera interventista e aggressiva: basti pensare che, nel 2002, votò a favore dell’invasione dell’Iraq. Un voto che tornerà prevedibilmente a perseguitarlo in questa tornata elettorale (come del resto accadde nel 2016 anche a Hillary Clinton). Infine, l’ex vicepresidente rischia di trovarsi in imbarazzo anche in materia di finanziamenti. Se la maggior parte dei suoi avversari – seguendo l’esempio di Bernie Sanders – si sta avvalendo quasi esclusivamente di micro-donazioni, Biden sembrerebbe orientato ad accettare il sostegno dei grandi finanziatori di Barack Obama. Una scelta che potrebbe costare caro, visto il sentimento antipolitico che attraversa oggi gran parte dell’elettorato americano.