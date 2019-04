Il ritorno del fascismo si vede pure sulle bancarelle

Fra i partecipanti al concorso Premiere, la scelta era stata interessante e ardua: l’anello, tema di quest’anno, è infatti un simbolo di pace e di unione talmente forte da non poter essere valutato solo in relazione al suo design, e forse non è un caso che tutti avessimo scelto spontaneamente un modello di design di Giordini in cui due mani aperte reggevano una sfera, simbolo del mondo e dell’unità. Per rilassarmi avevo dunque deciso di andare su e giù fra le stradine della città vecchia arroccata sulla collina e disseminata di bancarelle in arrivo da tutta Italia, come sempre accade nel primo weekend del mese.

MAI VISTA COSÌ TANTA ROBACCIA IN BELLA MOSTRA

Nella marea di mobili falsi, di rottami e di robaccia, mi aveva colpito la quantità di opuscoli, di testi, di manifesti e di gagliardetti di epoca fascista. Quelli sì che erano tutti veri. E fieramente esposti ovunque. Frequento brocantage e bancarelle di libri usati in pratica da quando ho imparato a leggere, io stessa ne avevo allestita una negli anni dell’adolescenza sulla passeggiata a mare di Rapallo per pagarmi giornalini, libri e album nuovi (banchetto abusivo, si intende: adesso sarei finita dinnanzi al tribunale dei minori e mia madre avrebbe ricevuto la visita dei servizi sociali): pur avendo sempre intravisto libri sulle imprese di Benito Mussolini e spartiti di Faccetta nera nascosti fra titoli anodini, in particolare al Centro-Sud e nello specifico in Lazio, non mi era mai capitato di vederne così tanti in bella mostra.

CLIMA POLITICO PIÙ FAVOREVOLE RISPETTO A UN TEMPO

L’altro sabato erano talmente numerosi che, a volerli contare tutti, si sarebbe configurata una mostra apologetica spontanea del fascismo. Dunque mi sono fermata davanti al venditore in apparenza più “ganzo”, cioè più spavaldo, e impostando il tono di voce più flautato e cretino possibile (gli stereotipi sulle femmine possono fare gioco, talvolta) ho cercato di cavargli qualche informazione. Come prevedevo, la scelta di rispolverare tutti quei testi di aeronautica, architettura, editoria scolastica del Ventennio, comprati negli anni e sempre tenuti in magazzino, rispondeva a una domanda precisa del mercato e - mi è parso di capire, ma sul punto il bancarellaio non si è sbilanciato neanche con la signora cretina ed è facile capire perché - lo faceva con una certa serenità grazie a un clima politico più favorevole rispetto a un tempo.