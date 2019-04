Salvini tira la giacca di Conte sul caso Siri

Matteo Salvini è tornato sul caso Siri con un'intervista al quotidiano La Stampa. Il leader della Lega ha tirato in ballo direttamente il premier Giuseppe Conte, intenzionato a far dimettere il sottosegretario del Carroccio sotto inchiesta per corruzione. «Non mi basta certo un pezzo di intercettazione estrapolato da un verbale per dire che Siri abbia delle responsabilità in questa storia», ha spiegato Salvini, «me lo deve dire un giudice, non i giornali». Poi l'affondo: «Conte faceva l'avvocato, non il giudice. Mi rifiuto di vivere in un paese con 60 milioni di presunti colpevoli. Stanno trattando Siri come il mostro di Firenze, quando nei suoi confronti non esiste un solo atto concreto. Se Conte me ne presenta uno sono disposto a discuterne». Pronta la replica del presidente del Consiglio, a margine della sua visita alla Città proibita di Pechino: «Sono d'accordo con Salvini e infatti l'ho dichiarato anch'io, non sono un giudice. Non è certo con l'approccio del giudice che affronterò il problema. Non ho letto l'intervista, ma i tempi della giustizia sono altri». Una frase che sottintende, per contrasto, l'urgenza politica di intervenire in maniera risoluta per porre fine a una vicenda che vede il M5s posizionato in maniera opposta rispetto alla Lega. Conte quindi tiene il punto e annuncia l'imminente convocazione del sottosegretario finito sulla graticola: «Lunedì 29 aprile confido di poter vedere Siri. Non ho ancora fissato l'incontro, ma sicuramente lunedì sarà il primo giorno utile per poterlo vedere. Datemi il tempo di riorganizzare l'agenda per la fase di rientro».