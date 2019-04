Chi è Francesco Chiricozzi, il consigliere di CasaPound arrestato

Chiricozzi «fu indagato per la vicenda di un pestaggio avvenuto nel febbraio 2017 ai danni di un giovane che aveva fatto on line dei commenti sul movimento: all'epoca dei fatti Chiricozzi era minorenne. Non so a che punto sia l'eventuale vicenda processuale», ha fatto sapere il sindaco di Vallerano, Adelio Gregori.

DAL BLOCCO STUDENTESCO A CASAPOUND

Il "percorso" politico del ragazzo è iniziato all'interno del Blocco Studentesco ma, considerato violento, l'associazione ha deciso di sfiduciarlo. Nel frattempo segue come ultrà la Viterbese calcio e gli viene comminato un Daspo, che ha tuttora, perché intercettato in una trasferta ad Arezzo mentre voleva portare petardi all'interno dello stadio. Passato nelle fila di Casapound al seguito di Jacopo Polidori, oggi consigliere anche lui, era noto a Vallerano e anche a Viterbo per la sua attività di attacchinaggio e banchetti informativi. L'altro arrestato, Riccardo Lecci, è meno noto. Tifoso della Viterbese, è senza precedenti di rilievo. Anche lui svolgeva per Casapound attività di attacchinaggio. Tutti descrivono le famiglie dei due come brave persone che oggi, alla notizia dell'arresto, erano disperate e affrante.

RINVIATO A GIUDIZIO PER UN PESTAGGIO

Chiricozzi è stato rinviato a giudizio per il pestaggio di un giovane di Vallerano Paolo Evangelistella, che aveva postato su Facebook una vignetta ironica su Casapound. Per quella stessa vicenda sono stati condannati con il giudizio abbreviato a due anni e otto mesi Jacopo Polidori, all'epoca presidente di Casopound Cimini e ora consigliere comunale a Vallerano e il militante Luca Santini. La posizione di Chiricozzi, allora minorenne, venne invece stralciata. Ora, a distanza di due anni, si terrà il processo per lui davanti al tribunale per i minorenni. Il 19 luglio dovrebbe essere la data di inizio del giudizio a suo carico. Evangelistella venne aggredito all'uscita di una pizzeria: fu preso a calci, pugni e cinghiate. E gli fu intimato di non offendere più il movimento di estrema destra.