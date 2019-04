Con il governo Conte la Chiesa va per la prima volta all’opposizione

IL PASSAGGIO DELLE GERARCHIE DALLA DC AL CENTRODESTRA BERLUSCONIANO

Non che in passato nel mondo cattolico o fra i vescovi fossero mancate le voci ‘dissidenti’ rispetto ai vari governi e alle diverse maggioranze che si sono succedute alla guida del Paese, tuttavia il dato costante è un altro: in primo luogo il rapporto a volte critico ma sempre indiscusso con il partito ‘ cattolico’ per eccellenza, la Democrazia cristiana, nei decenni del Dopoguerra fino alla caduta del Muro di Berlino; poi il progressivo avvicinamento al centrodestra berlusconiano. Tuttavia neanche con gli esecutivi guidati dal ‘cattolico adulto’ Romano Prodi – giudicato troppo indipendente rispetto ai diktat della gerarchia - la conferenza episcopale era davvero e fino in fondo all’opposizione, con qualche eccezione come nel caso dei Dico, una blanda versione delle unioni civili firmata dal centrosinistra e dalla cattolica – adulta anche lei – Rosy Bindi, osteggiata in tutti i modi dal cardinale Camillo Ruini. Quest’ultimo ebbe la meglio, i Dico non diventarono legge, ma c’è da dire che quella si rivelò nel giro di pochi anni una vittoria assai effimera, poiché col governo Renzi venne approvato un provvedimento sulle unioni fra persone dello stesso sesso più in linea con le normative europee e quindi più avanzato.

LA LINEA DI DIALOGO SI È ROTTA

In sostanza, se si eccettuano alcune importanti controversie su questioni bioetiche e etiche (il testamento biologico, per esempio), i vertici della Cei, spesso sostenuti dal Vaticano, hanno mantenuto buoni rapporti con i diversi governi che, da parte loro, hanno cercato sempre di tenere aperta una linea di dialogo e di collaborazione (anche finanziaria e fiscale) con la Chiesa. Da rilevare che pure in passato non sono mancati i momenti di attrito sul tema delle migrazioni, mentre tutto sommato sono rimaste inevase, da un governo all’altro, le richieste, ripetute da parte dei vescovi in modo un po’ meccanico e forse scontato, di approvare misure economiche in favore delle famiglie. La situazione però è ora radicalmente cambiata. Da una parte c’è una Santa Sede che non si fa più garante in automatico delle relazioni fra Chiesa e governo (quale esso sia), e c'è un papato segnato dalla volontà di riportare la Chiesa e i cattolici su un terreno di radicalità evangelica e di impegno civile. Dall’altra un governo a vocazione nazional-populista che mal sopporta una Chiesa non allineata. Lo scontro, per altro, travalica i confini nazionali, si estende a tutta l’Europa, il che ha costretto la Chiesa e la politica a uscire dai vecchi equilibri e compiere delle scelte non più chiuse entro le rassicuranti mura concordatarie, ma a seguire strade che riscrivono la scala di valori entro cui si organizza e vive la società italiana nelle mutate condizioni storiche.