Su Siri il M5s ha paragonato Salvini a Berlusconi

«Anche il Cavaliere diceva che i processi non si fanno in parlamento o sui giornali. E mentre lo diceva, accomodandosi sulla lunghezza dei procedimenti, continuava a mangiarsi il Paese. Dispiace che Salvini la pensi allo stesso modo. Non è questione di dove si fanno i processi, a nostro avviso, ma questione di opportunità politica», hanno sottolineato fonti M5s.

SALVINI PARLA DI SITUAZIONE CHE «NON È DA PAESE CIVILE»

Cosa aveva detto il ministro dell'Interno? Che «i processi si fanno nei tribunali e non sui giornali o in parlamento. Se invece decidiamo che uno si alza la mattina e dice "questo è colpevole e questo no, questo è antipatico e questo è simpatico", allora chiudiamo i tribunali e diamo in mano a qualche giornale la possibilità di fare politica». Salvini ha risposto così a Rtl a una domanda sul sottosegretario leghista indagato per corruzione. «Non faccio il giudice o l'avvocato e non ho gli elementi», ha aggiunto, «dico solo che non è da Paese civile che ci siano sui giornali fatti non a conoscenza degli indagati né dagli avvocati».

DI MAIO: «L'AUTOSOSPENSIONE NON ESISTE»

Luigi Di Maio ha risposto dalla Polonia, in conferenza stampa all'ambasciata italiana, dicendo che «l'autosospensione non esiste, poi se il tema è che Siri se, risulterà prosciolto da quest'inchiesta, vuole tornare io sarò il primo a volerlo. Ma la fattispecie di autosospensione non esiste, quindi evitiamo di prenderci in giro e non ho mai sentito Giuseppe Conte nominarla». Armando Siri, se si dimetterà, «continuerà a fare il senatore, e lasciamo libero il suo posto al governo».