I timori di Zingaretti dietro il caso Delrio

Off the records avrebbe spiegato ai suoi che le ultime uscite dei massimi dirigenti del Pd - non soltanto quelle di Delrio - rischiano di mettere in crisi l'unico obiettivo che unifica la linea del Nazareno, cioè - racconta un esponente vicino al segretario - «superare i cinque stelle alle prossime Europee, spingendo i nostri elettori a votare +Europa, da un lato, e liste di sinistra dall'altro». Fino a qualche settimana fa Zingaretti era convinto di spaccare il M5s, consolidando rapporti personali con il presidente della Camera, Roberto Fico, o esponenti grillini non più in lustro, come Roberta Lombardi, conosciuta alla Pisana. L'obiettivo era far saltare - in un colpo solo - il Movimento e il governo, riportando il Paese alle elezioni. Poi si è reso conto che i suoi potenziali alleati sono più deboli del dovuto. Ma parallelamente gli sono venuti incontro i sondaggi che danno il Nazareno molto vicino a sorpassare il M5s alle prossime Europee.

ZINGARETTI SE LA PRENDE COI RENZIANI

Gli uomini di Zingaretti giurano che il loro leader non ha mai intavolato alcuna trattativa con Di Maio, a maggior ragione dopo che il vicepremier - rilanciando salario minimo e conflitto di interessi - ha spostato la sua linea a sinistra per smarcarsi da Matteo Salvini: «Non ci sono contatti». Per questo il segretario stigmatizzerebbe le dichiarazioni che «generano confusione». Raccontano sempre dal Nazareno: «Si riferisce all'incidente con l'intervista a La Stampa di Delrio, ma anche a Sandro Gozi che nel giorno della vittoria in Spagna di Pedro Sanchez saluta il successo di Ciudadanos, per non parlare di Andrea Orlando, vice segretario del partito, che ad Agorà su RaiTre dichiara che si deve discutere con i grillini con "le misure che sono utili al Paese"». Secondo il governatore del Lazio, dicono dal suo staff, «c'è un tentativo di qualcuno di rallentare la corsa verso il sorpasso ai cinque stelle, anche per riaprire le ferite che sembrano chiuse con il congresso». In quest'ottica lo stesso Zingaretti si sarebbe lamentato dello scarso apporto dei renziani alla campagna elettorale per le Europee.