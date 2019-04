Grazie a Salvini i terroni ora pensano di essere suprematisti bianchi

UN COMPROMESSO CON IL MOVIMENTO 5 STELLE NON È DA ESCLUDERE

Da mesi mi sforzo di dire che Salvini non è imbattibile. Vincerà le Europee? Le vinse anche Matteo Renzi. Il vicepremier leghista è un produttore mondiale di odio, uno dei maggiori, ma sa fare poco e niente fa per il suo Paese. Nasce da qui il problema del M5s. Dialogare? In astratto no. Ma stabiliti alcuni punti, cioè la revoca di leggi immonde come quella sull’autodifesa, stabilito regole umanitarie sugli immigrati, creato un clima di civiltà politica, mandato ai pesci il governo tutto può essere pensabile. L’obiettivo di far saltare Salvini ha un tale valore nazionale e di pacificazione che sono possibili anche compromessi, non necessariamente storici. L’Italia deve capire che c’è un argine alla politica violenta, solo così a destra rinascerà un mondo che a noi di sinistra non piacerà, come è giusto, ma di cui non avremo paura (vale anche il contrario).