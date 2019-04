Elezioni in Spagna 2019: chi è il leader di Vox Santiago Abascal

Quarantatré anni, di cui venti passati nelle stanze della politica. Santiago Abascal, leader dell'estrema destra spagnola di Vox, il partito di estrema destra che nelle elezioni politiche del 2019 è riuscito nella impresa più consueta per un capo partito e anche più ardua: fingersi il nuovo, quando si è il vecchio, anzi l'ultra vecchio. Mentre infatti lo scenario spagnolo dal 2015 in poi si è profondamente rinnovato con la nascita di due partiti legati a due nuovi leader, il presidente di Vox aveva militato nel centrodestra spagnolo del Partido popular per oltre venti anni. Al partito erede del franchismo, Abascal aveva infatti aderito subito, appena 18enne, correva l'anno 1994, venendo subito eletto come consigliere comunale nel Paese del Pais basco, da dove proveniva. Al parlamento regionale, è arrivato dieci anni dopo, nel 2004 e vi è rimasto cinque anni. Finita l'esperienza da "parlamentare" gli bastano quattro anni di leadership di Mariano Rajoy, secondo lui troppo centrista e debole sia nei confronti dell'Eta che sul fronte corruzione, per decidere di lasciare e di fondare la sua creatura, Vox appunto, nata nel novembre del 2013. Lo ha fatto nel nome di un presunto tradimento - quello del Partido popular nei confronti della sua tradizione - e tornando ad impugnare bandiere come la difesa del matrimonio tradizionale e della identità spagnola contro i migranti. Lotta contro le aperture ai gay e all'aborto, lui stesso non ha problemi a definirsi reazionario.