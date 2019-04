Le cose da sapere sulla riforma del taglio dei parlamentari

«Non è accettabile che una riforma di questo tipo si faccia solo sforbiciando i numeri», ha denunciato il deputato e costituzionalista Stefano Ceccanti, «Non si può non discutere anche delle funzioni delle Camere e dell'elettorato e chiedersi ad esempio se si vuole una Camera unica o un Senato come una Camera specializzata».

IL PD CHIEDE IL VOTO DEI DICIOTTENNI ANCHE AL SENATO

Tra le modifiche suggerite dal Pd, il voto dei diciottenni anche al Senato. Su questo, il M5s ha annunciato che farà un disegno di legge ad hoc e successivo. Ma non convince Ceccanti: «Vogliamo che sia inserito in questo testo». Per Riccardo Magi di +Europa, «è una riforma molto demagogica e elettoralistica» e annuncia 16 emendamenti.

I DUBBI SUI RISPARMI CHE ARRIVANO A 10 MILIONI

«La maggioranza sostiene che i lavori saranno più snelli e rapidi e che si risparmieranno soldi. Si tratta di una decina di milioni di euro l'anno e comunque non siamo convinti che ci sarà risparmio», ha continuato, «perché ora un parlamentare fa parte di una sola commissione ma, riducendone il numero complessivo, verranno distribuiti in più commissioni. Si avranno così più spese per le segreterie e un rallentamento dei lavori parlamentari».

FRATELLI DI ITALIA VERSO IL SÍ

Per il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida «avremmo preferito una riforma più ampia, perciò presenteremo emendamenti migliorativi ma ci comporteremo come al Senato», ha concluso.