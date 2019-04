L'eterno ritorno della castrazione chimica che spacca M5s e Lega

Un caso di cronaca che sfocia nell'ennesimo duello politico tra le forze al governo. Dopo la notizia sulle violenze sessuali subite da una 36enne di Viterbo a opera di due militanti di CasaPound, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato alla carica con un vecchio cavallo di battaglia leghista: «Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori. La galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza è che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o anziani, vanno puniti e curati».

IL M5S: «SERVE LA CERTEZZA DELLA PENA E ANNI DI DETENZIONE»

Immediata la replica del Movimento 5 stelle, che tanto per cambiare non è d'accordo con l'alleato e l'ha ricordato con una nota: «Basta con questa storia della castrazione chimica. È una presa in giro alle donne, lo abbiamo già spiegato, e tra l'altro non è nel contratto di governo. Ma ciò che più incuriosisce nelle parole della Lega è che anche CasaPound chiedeva e chiede la castrazione chimica e poi, guarda il caso, ad aver commesso lo stupro e a essere arrestato è stato un loro consigliere». Per i grillini insomma «serve la certezza della pena e anni e anni di detenzione, perché lo strumento della castrazione chimica non colpisce gli stupratori, anzi lascia criminali e stupratori a piede libero».