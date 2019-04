Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

L'ex premier Silvio Berlusconi, 82 anni, è stato portato con un'ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo fonti di Forza Italia la causa sarebbe una colica renale acuta. Il Cav, una volta terminati i controlli, intende comunque essere presente alla manifestazione dei candidati azzurri alle elezioni europee, prevista nel pomeriggio del 30 aprile a Villa Gernetto in provincia di Monza. Sempre al San Raffaele, nel giugno del 2016, Berlusconi era stato operato al cuore per la sostituzione della valvola aortica. Come riportato dal Corriere della Sera, si era recentemente sottoposto a visite di routine e le sue condizioni di salute non avevano destato preoccupazioni.