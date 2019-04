Le strategie di M5s e Lega dopo l'incontro tra Conte e Siri

Il premier ha organizzato l'incontro prima che Siri sia ascoltato dai pm tenendo fede alla sua volontà di dividere l'opportunità politica dalla questione giudiziaria. E, in queste ore, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, anche nella Lega si sta valutando una exit strategy che non inquini la campagna elettorale per le Europee con lo scontro permanente sulla legalità con il Movimento 5 stelle (M5s) e che, allo stesso tempo, non determini ulteriori strappi. Per questo, ragionano fonti di maggioranza, un beau gest del consigliere economico di Matteo Salvini è in qualche modo atteso anche nella Lega. Anche perché, dall'altra parte, Luigi Di Maio ha mutuato la questione Siri in un pamphlet elettorale tutto incentrato sulla lotta alla corruzione, cavallo di battaglia storico del Movimento.

UNO SCONTRO A TUTTO CAMPO

Di Maio, da Varsavia, ha derubricato la possibilità dell'escamotage dialettico dell'autosospensione. «È un bluff, non esiste né giuridicamente né politicamente», ha attaccato il leader del M5s promettendo, allo stesso tempo, di non cercare un sostituto all'esponente leghista. «Se sarà prosciolto e vorrà tornare al suo posto sarò il primo a volerlo», ha spiegato Di Maio che, tuttavia, sulla necessità delle dimissioni di Siri ha assicurato che il M5s «non cederà». Salvini, a parole, non abbassa il muro. «I processi si fanno nei tribunali e non sui giornali o in parlamento», ha detto il vice premier leghista. «Parla come Berlusconi», hanno replicato a stretto giro dal Movimento. E lo scontro, dalle province all'Autonomia fino al caso di giornata, sembra allargarsi di giorno in giorno, rischiando di paralizzare l'attività di governo e di trasferirsi in Aula dove non a caso il M5s, al di là della coltre di provocazioni anti-Pd, getta l'esca per una convergenza su misure come il salario minimo. Mentre sui migranti il M5s punta a un piano ad hoc con cui giocare proprio sul terreno di Salvini: ci starebbero lavorando alcuni esponenti cinque stelle tra i quali Giuseppe Brescia e la vice ministra degli Esteri Emanuela Del Re e andrebbe incontro, in qualche modo, alla proposta di corridoi umanitari europei avanzata proprio in queste ore da Sant'Egidio e dalle Chiese evangeliche italiane.