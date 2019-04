Cosa ha detto Tria sull'aumento dell'Iva e il suo ruolo nel governo

Il titolare del Tesoro («da giovane ero maoista, di estrema sinistra, poi di idee liberali») ha detto di sentirisi «un professore di Economia e non un tecnico». Perché «chi fa parte di un governo è un politico» e «il ministro tecnico non esiste». Ha parlato anche del presidente della Bce Mario Draghi, il cui mandato scade in autunno. Nel nostro Paese, ha detto Tria, una figura del suo calibro da annoverare «tra i protettori dell’Europa» può dare «un grande contributo, se ne ha voglia. Non farà il pensionato, suppongo. Ha di fronte tante carriere, vedremo se sceglie di impegnarsi in Italia».

«MAI MINACCIATE LE DIMISSIONI»

Quanto invece alla propria permanenza nel governo M5s-Lega, Tria ha chiarito di non aver mai minacciato le dimissioni: «Le dimissioni si danno, non si minacciano. Questo giochino politico e giornalistico fa danni all’Italia. Io non ho niente da perdere, ero all’università, stavo per andare in pensione. Resto finché sono utile. Certo, spesso la notte non dormo perché il peso del mio ruolo è enorme, condiziona milioni di persone, ma sono fedele al giuramento sulla Costituzione. Mi ha convocato la politica». E in ufficio la prima cosa che fa è controllare lo spread: «Perché utile a capire se abbiamo sbagliato qualcosa o qualcosa di imprevisto s’è verificato sui mercati».