Spending review: e Tria minacciò le dimissioni

Risposta: perché il ministro Giovanni Tria non ne sapeva nulla e si è così arrabbiato da mettere le sue dimissioni sul tavolo del presidente del Consiglio – a cui sembra abbia scritto una lettera di fuoco – e del presidente della Repubblica.

LA NOMINA DI CASTELLI E GARAVAGLIA ALLA SPENDING REVIEW

Il Consiglio dei ministri si era riunito giovedì 18 aprile presso la Prefettura di Reggio Calabria, sotto la presidenza di Giuseppe Conte e con Giancarlo Giorgetti a fungere da segretario. In quell’occasione, su proposta del premier, aveva conferito a Castelli e Garavaglia l’incarico di commissario straordinario del governo «per il coordinamento delle attività di razionalizzazione, riqualificazione e revisione della spesa pubblica, a norma dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400». Peccato che Tria fosse assente perché gli era stato detto che la riunione del cdm a Reggio era esclusivamente fatta per dare importanza (mediatica, of course) a un provvedimento denominato “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria”. E che dell’intenzione di nominare i suoi due vice non fosse stato minimamente informato. Anche perché la nomina era stata messa in votazione alla fine dell’ordine del giorno, nelle “varie ed eventuali”.