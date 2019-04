Quali sono le condizioni per un dialogo tra M5s e Pd

L’elettorato di destra deve comprendere che seguendo Salvini festeggerà uno o due notti elettorali ma sarà destinato a non varcare un nuovo arco costituzionale che separerà Salvini dagli altri. Dico Salvini e non Giorgia Meloni non perché le idee della signora siano migliori, ma lì siamo davvero di fronte a un tentativo di dar vita a una destra appena più estremista di quella che c’è sempre stata e che è giusto che ci sia.

LA NECESSITÀ DI AMBASCIATORI E MEDIATORI

La possibilità di dialogo con i 5 stelle non è affare che può avviare e concludere Nicola Zingaretti. Il capo del Pd deve tenersi al riparo da Di Maio, Vito Crimi e Paola Taverna. Ci possono essere personalità indipendenti che svolgono questo ruolo di ambasciatori per l’uno e per l’altro e cerchino la possibilità di un terreno di convergenza. Se non fosse blasfemo dirlo, servirebbe una Comunità di Sant’Egidio che, avendo a cuore la pacificazione fra italiani, cerchi di vedere se e come due partiti possono, restando avversari e concorrenti, partecipare alla messa al bando di Salvini, della sua xenofobia, delle sue armi facili, e ora della ignobile castrazione chimica, misura disumana quanto il reato e il reo che vuole colpire. I facilitatori nelle vesti degli uomini e donne di una sorta di Sant’Egidio possono essere tanti. Si può scegliere, purché non si perda tempo con chi ama fare scena, con chi non sa lavorare in silenzio e con discrezione, con i chiacchieroni. Insomma servono persone serie, da una parte e dall’altra. Buon primo Maggio, a tutti.