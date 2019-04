Il triangolo politico tra M5s, Pd e Lega sul salario minimo

L’idea di salario minimo non piace alla Lega. Intanto per gli inviti - poi in parte rimangiati - da parte di Luigi Di Maio al Nazareno per trovare una convergenza. Il vicepremier grillino - ha spiegato davanti alle telecamere de La7 la leghista Susanna Ceccardi - «sia cauto prima di cercare nuove geometria con il Pd, altrimenti perderebbe la faccia». Ma al Carroccio non piace neppure la rigidità che una norma simile introdurrebbe nelle relazioni industriali.

IL M5S VUOLE GIOCARSI QUESTA CARTA PRIMA DELLE EUROPEE

Raccontano dal partito di Matteo Salvini: «Difficilmente riusciremo a bloccare la sua approvazione al Senato. Farlo vorrebbe dire spingere i grillini nelle braccia del Partito democratico. Senza contare che il Movimento ha bisogno di farlo passare prima delle Europee, per poi giocarsi in campagna elettorale questo successo, dopo che il reddito di cittadinanza si è dimostrato quasi un flop». Questo a Palazzo Madama, perché alla Camera - aggiungono sempre dalla Lega - «siamo pronti a modificare radicalmente se non a bloccare la norma. Anche perché ce lo hanno già chiesto Confindustria e i sindacati, tutti mondi con i quali prima o poi dovremo trovare un equilibrio».

LA TRATTATIVA CON SINDACATI E CONFINDUSTRIA

Tra i due litiganti, M5s e Lega, proverà ad approfittarne il Pd. Esponenti del Nazareno hanno avuto non pochi incontri con i rappresentanti del mondo delle imprese e delle sigle sindacali. Al riguardo la proposta Nannicini prova a fare una mediazione tra gli obiettivi del governo e le necessità delle parti, che vogliono difendere l’attuale schema incentrato sulla contrattazione collettiva: sì al salario minimo ma soltanto per i lavoratori non regolati dal contratto nazionale. In cambio, però, sindacati e Confindustria devono accettare quella legge sulla rappresentanza, che hanno visto da sempre come un’indebita ingerenza alla loro autonomia.