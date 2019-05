Salvini sceglie l'editore di CasaPound per il suo libro-intervista

Sta facendo parecchio discutere il volto del ministro dell'Interno che campeggia sulla copertina di Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio, il libro intervista della giornalista Chiara Giannini, che uscirà per la casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound. «Cento domande», si legge sul sito di Altaforte Edizioni, «all'uomo più discusso d'Europa. Perché l'Italia non è la Polonia, l'Ungheria o la Repubblica Ceca. L'Italia è uno dei Paesi fondatori della Unione Europea e il suo terzo contribuente. Cento risposte per raccontare quanto di sé stesso informa la propria azione di governo».

I TESTI FASCISTI DI ALTAFORTE EDIZIONI

«Altaforte Edizioni», così Casapound su Facebook la presentava il 20 luglio 2018, «è una nuova casa editrice che, su iniziativa della società editrice de 'Il Primato Nazionale', vuole essere il punto di riferimento per la diffusione di una cultura identitaria e non allineata». Anche il nome scelto nasce da un verso di Ezra Pound. Nel catalogo, libri come Il cinema tedesco del Terzo Reich - Leni Riefenstahl, Diario di uno squadrista toscano. Ezra Pound e la musica; fumetti come Benito Mussolini - La mia guerra. Quanto basta per suscitare indignazione nel Pd, specie dopo il caso di Francesco Chiricozzi, il consigliere viterbese di CasaPound arrestato per violenza sessuale.