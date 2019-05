La cronaca del Primo maggio tra politica e scontri

TENSIONI E SCONTRI A TORINO

Èd è partito intorno alle 10 il corteo che vede in testa Anpi, istituzioni e sindacati del Primo Maggio iniziato a Torino all'insegna della tensione, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C'è stato qualche spintone,e il movimento No Tav ha gridato «vergogna, fuori la Digos dal corteo». Il corteo è quindi proseguito con la tensione sempre molta alta in coda, tra il furgone con le bandiere Pd e lo spezzone del movimento No Tav. Insulti e spintoni e accuse dal movimento: «Ci hanno preso a cinghiate, pugni e bastonate. Il Pd ha assoldato i picchiatori». Decine di No Tav gridano «Fuori il Pd dal corteo!». Anche alcune decine di riders con le loro biciclette stanno manifestando al corteo di Torino. Lasciando i loro veicoli a terra hanno bloccato per qualche minuto l'ingresso in piazza della testa del corteo. All'arrivo di istituzioni e sindacati i riders, che si sono posizionati sotto al palco, hanno fatto sentire il loro malumore chiedendo «lavoro e dignità» e urlando «venduti».

I SINDACATI A BOLOGNA

Nel frattempo a Bologna i sindacati sono riuniti per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini interviene dalla manifestazione dei sindacati partita da piazza XX settembre «Serve un'Europa dei diritti, un'Europa del lavoro. Noi abbiamo pagato le delocalizzazioni, la competizione tra Paesi e l'assenza di una politica europea che rimetta al centro il lavoro, la persona» e questo, ha aggiunto Landini, «ha determinato precarietà, riduzione dei diritti e riduzione dei salari». Quest'anno per la manifestazione nazionale del primo maggio i sindacati hanno scelto il tema europeo. Del resto, sottolinea Landini, «il Primo maggio nasce tanti anni fa proprio su una battaglia internazionale, quella del tempo e dell'orario e dei diritti uguali per tutti i lavoratori del mondo per evitare competizioni. Credo che oggi rimettere al centro un'idea di Europa diversa significhi rimettere al centro il lavoro e chiedere che la politica assuma di nuovo la centralità del lavoro e della persona come elemento di ridisegno economico e sociale».

DI MAIO SUL SALARIO MINIMO

Il vice premier Luigi Di Maio è intervenuto ospite di Rtl 102.5: «Spero sia l'ultimo primo maggio in cui in Italia non c'é il salario minimo orario, perché chi lavora deve avere una paga oraria che gli consenta di arrivare a fine mese. Sennò non è lavoro, è essere sfruttati». «Altra speranza per la prossima festa del lavoro, ha aggiunto Di Maio, è che «non ci sia più il livello di burocrazia per chi lavora. Se vogliamo festeggiare i lavoratori, bisogna lasciarli in pace e farli lavorare, invece ora c'è un livello di burocrazia per imprenditori e lavoratori altissimo».

CASELLATI RICORDA I MORTI SUL LAVORO

La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha voluto ricordare i morti ul lavoro in una nota: «Dalle politiche per il lavoro dipende l'idea di futuro che abbiamo per l'Italia. Non dimentichiamolo mai. Il lavoro è l'elemento cardine su cui si regge un Paese libero, giusto, sicuro, competitivo, attrattivo. Ed è per questo che il primo maggio deve diventare non solo la festa dei diritti acquisiti, ma anche un momento di riflessione dedicato a chi il lavoro lo sta cercando, a chi lo deve difendere, a chi ha pagato con la vita la mancanza delle condizioni necessarie a poterlo svolgere in sicurezza».