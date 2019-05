Buffagni, la Lega e l’ambigua sponda di Giorgetti

IL SOTTOSEGRETARIO M5S ATTIRATO DALLE SIRENE DELLA LEGA

Sta di fatto che a Milano, città dove Buffagni opera, si parla con insistenza di suoi contatti con esponenti di Assolombarda, a cui il sottosegretario agli Affari Regionali avrebbe confidato tutta la sua scontentezza sia per come gira il governo e l’incidenza decrescente dei cinque stelle nell’esecutivo, sia per il suo personale ruolo, che considerava già prima formalmente marginale e che ora sarebbe diventato tale anche sul piano sostanziale. Per questo si dice anche che i suoi sfoghi avrebbero un preciso obiettivo: farsi aiutare dagli industriali milanesi a traghettare verso la sponda leghista, ovviamente dopo le elezioni europee se queste dovessero andare male per i pentastellati e se ciò facesse maturare nuovi equilibri politici. L’idea è che ad accoglierlo sulla sponda del Carroccio dovrebbe esserci Giancarlo Giorgetti, che con lui ha molto lavorato, fino a poco tempo fa, sul fronte della condivisione delle nomine. Ma c’è chi sostiene che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio non abbia proprio simpatia per Buffagni, e che al momento buono potrebbe far rientrare la scialuppa di salvataggio per lasciarlo affogare. Partita (di potere) tutta aperta.