Di Maio riapre lo scontro con la Lega su province e Siri

«Le province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare. Chi le vuole si trovi un altro alleato», ha detto Luigi Di Maio presentando il programma europeo M5s. «Sulla questione morale il movimento non arretra: comunque si chiami il sottosegretario da noi le regole si rispettano, che tu sia del Movimento o del partito alleato. Questo deve essere chiaro», è stato invece il commento sulle dimissioni del sottosegretario Siri. Due stoccate alla Lega che riaprono lo scontro nel governo, sempre più caldo man mano che si avvicinano le elezioni europee 2019. «Non ha senso fare la lotta contro l'austerity e poi allearsi con Orban», ha detto Di Maio alludendo all'intesa tra Matteo Salvini e Orban, ribadendo che «il Ppe e il Pse non avranno il 51% e il gruppo del M5s sarà ago della bilancia». «Il salario minimo è nei programmi di Lega e Pd: mi devono spiegare perché non lo vogliono votare. Non credo che la Lega arriverà a tanto anche perché il salario minimo, che mi chiedono le imprese per evitare il dumping, era nel contratto di governo», ha detto Di Maio.

BONGIORNO: «SULLE PROVINCE DECIDERSI»

«Le province sono in una situazione ibrida. La verità è che si è fatto finta di eliminarle e non sono state eliminate, sono un po' un simulacro», il ministro della P.a, Giulia Bongiorno, intervistata a Sky Tg24. Secondo il ministro ora «bisogna uscire dall'equivoco». E spiega: «Se vogliamo fare delle cose concrete bisogna fare una scelta: ridare fiato o eliminarle del tutto, le cose a metà non vanno». Il ministro ha quindi aggiunto: «Io non ho detto eliminiamo le province ma non si può stare in situazione ibrida».