Come è andato l'incontro tra Salvini e Orban in Ungheria

L'incontro tra Viktor Orban e Matteo Salvini è racchiuso tutto in quella salita alla torretta per il controllo del muro costruito alla frontiera serbo-ungherese. Una scena filmata per il pubblico di Salvini, con tanto di carezza al cane con la museruola usato, stando alle denunce delle ong sul comportamento delle forze dell'ordine a quel confine, per dare la caccia ai migranti. E non è un caso che fosse quello il primo appuntamento della visita di Salvini nell'Ungheria di Orban. Appena sbarcato dall'aereo il vice premier e ministro dell'Interno è infatti salito a bordo di un elicottero per raggiungere Roeszke, il Paese alla frontiera dove lo ha accolto il premier ungherese Orban. «Vogliamo un' Europa diversa», ha detto ai cronisti, che difenda la sicurezza, rilanci il lavoro, la famiglia e l'identità cristiana del nostro continente».