Quali Paesi europei ospitano più rifugiati

Con le elezioni europee 2019 che si avvicinano, il tema dei rifugiati torna a essere di stretta attualità nelle campagne elettorali. Ma quali sono i Paesi europei che ospitano più rifugiati? Secondo un articolo per l’Alto Commissariato dell’Onu (Unhcr) di Alessandro Lanni, i rifugiati nel mondo – non i richiedenti asilo, ma coloro che hanno ricevuto una risposta positiva – a metà del 2016 erano 16.515.190. Circa 2 milioni e 100 mila si trovano in Europa (e 2 milioni e 800 mila nella sola Turchia), i restanti due terzi suddivisi tra altri tre grandi continenti: America, ma soprattutto Asia e Africa. Si tratta di tutti coloro che nel mondo hanno visto riconosciuto il proprio diritto individuale a essere protetti così come previsto dalla Convenzione firmata a Ginevra nel 1951 e aggiornata nel 1967 e dalle varie legislazioni nazionali.

IN ITALIA DUE RIFUGIATI OGNI MILLE ABITANTI

In Italia lo Stato ha risposto positivamente a circa il 40% delle domande d’asilo, una percentuale che nel 2016 è leggermente calata. Negli anni il nostro Paese ha accolto circa 131 mila rifugiati (dato Unhcr giugno 2016). 131 mila su 60 milioni significa una proporzione del 2 per mille. Ma chiediamoci: quanti sono 131 mila rifugiati sul totale della popolazione? Proviamo a confrontarli con quelli di altri Stati europei.

LA SVEZIA CON IL RAPPORTO PIÙ ALTO

Per esempio, in Svezia la popolazione è circa un sesto di quella italiana (10 milioni) e i rifugiati sono 186 mila, ovvero il 50% in più che nel nostro Paese. In Germania (82 milioni di abitanti) i rifugiati sono 478 mila, quasi 4 volte quelli presenti in Italia. In proporzione, come spiega un articolo del Sole 24 Ore del giugno 2018, la Svezia, che ha il più alto rapporto rifugiati/abitanti, registra 23,4 rifugiati ogni 1000 abitanti. Malta è al secondo posto, 18,3 rifugiati ogni 1000 abitanti. Le cifre più significative si registrano generalmente nei Paesi nordici. Le nazioni mediterranee, spesso i primi porti in cui approdano i nuovi immigrati, presentano un numero inferiore di rifugiati, eccezion fatta per le isole di Malta e Cipro.