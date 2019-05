Siri ha preannunciato le sue dimissioni

Armando Siri ha fatto un mezzo passo indietro. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione ha infatti preannunciato le proprie dimissioni qualora i pm non dovessero archiviare le accuse nei suoi confronti: «Confido che una volta sentito dai magistrati la mia posizione possa essere archiviata in tempi brevi. Se ciò non dovesse accadere, entro 15 giorni sarò il primo a voler fare un passo indietro rimettendo il mio mandato, non perché colpevole bensì per profondo rispetto del ruolo che ricopro».

LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI SIRI

I pm lo accusano di aver ricevuto «la promessa e/o la dazione di 30 mila euro» da parte di Paolo Arata, amministratore di una serie di società operanti nel settore delle energie rinnovabili e il cui socio occulto, secondo gli inquirenti, è Vito Nicastri, imprenditore dell’eolico agli arresti domiciliari perché considerato finanziatore e protettore della latitanza di Matteo Messina Denaro.

IL SOTTOSEGRETARIO SI PROCLAMA INNOCENTE

Siri ha quindi aggiunto: «Dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione. La disponibilità dei magistrati a essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo. Sono innocente, ribadisco di aver sempre agito correttamente, nel rispetto della legge e delle istituzioni, e di non avere nulla da nascondere. Proprio per questo vivo questa situazione con senso di profonda amarezza».

MA CONTE LO SILURA

Le dichiarazioni del sottosegretario hanno bruciato sul tempo la conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte, che aveva appena dato appuntamento ai giornalisti per comunicare le sue decisioni in merito a un caso che ha visto il M5s e la Lega andare duramente allo scontro. Il premier non ha ceduto: «Le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso. Proporrò la revoca del sottosegretario al prossimo Consiglio di ministri».