I sondaggi politici elettorali del 2 maggio 2019

CALENDA: «RAGGIUNGEREMO IL 25%, SOPRA IL M5S»

Carlo Calenda, intervistato da Rtl 102.5, ha parlato della possibilità che il Pd alle Europee raggiunga il 25% superando il M5s: «Penso ci sia un pezzo di Italia che oggi ha il 60% che non approva l'operato del governo, ma il 55% di quelli che vanno a votare dice che voterebbe i partiti di governo. C'è dunque un mondo che non ha rappresentanza, quello di quelli che studiano, che lavorano, che producono, che secondo me si sono rotti le scatole di vedere l'Italia che parla di tutto tranne che delle cose importanti. Il tema è - e questa è la nostra sfida e bisogna vedere se ne saremo capaci - prendere quel mondo e dire che qui ci sono delle buone liste, di candidati che andranno in Europa a differenza di Salvini, probabilmente anche di Berlusconi. Salvini e Berlusconi si sono candidati ovunque ma non andranno in Europa, è come se a un colloquio di lavoro uno arrivasse e dicesse "io vorrei questo lavoro ma poi non ci andrò mai", visto con un occhio non politico sono cose un po' strane. Noi abbiamo delle buone liste, un buon programma, delle persone che in Europa ci andranno».