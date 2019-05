Se questa è la destra, viva Berlusconi

SALVINI VERSO UN SUCCESSO ALLE EUROPEE COME BONINO E RENZI

Se Salvini, che crede di essere molto furbo, sta mettendo la testa nelle fauci del leone cioè di quel mondo sovranista europeo che, se risultasse vincitore, si mangerebbe l’Italia, Di Maio pensa che ci sia ancora nel Paese una corrente di simpatia per i pm. Per di più scopre il giustizialismo a corrente alternata, come mostra il caso di Armando Siri, parlamentare che non andava portato al governo proprio in virtù delle sue precedenti vicissitudini giudiziarie. I partiti sono quindi tutti sotti osservazione. La Lega di Salvini prenderà quei voti in più che la gara europea concede alla forza più irruente e dinamica. Toccò a Emma Bonino, toccò a Matteo Renzi. Ma un buon risultato europeo è una gallina che non fa uova.