Per Confindustria il governo va bene. Anzi no, ma forse ni

Poi però apri La Stampa e trovi che il presidente degli imprenditori lombardi, Marco Bonometti, che molti considerano portatore di una linea fortemente diffusa e condivisa nella base industriale del Nord, ha dato un’intervista che, anche in questo caso fin dal titolo Interventi minimali, manca il vero choc, è apparsa altrettanto netta, ma in direzione opposta. Bonometti, abituato a non avere peli sulla lingua, dice a Francesco Spini che il governo Conte «non ha nessuna visione del futuro» e che dunque è meglio cambiare al più presto. E allora? Ecco che due giorni dopo, il 27 aprile, la medesima Panucci di cui sopra se ne esce su Il Foglio con una bella frenata: «Il governo ha cambiato passo, ma non basta».