Elogio della follia di Gianfranco Micciché

È uno dei quattro amici al bar, ma non è finito in banca pure lui (magari quello è il fratello, uno dei più grandi banchieri d’Europa). Micciché è rimasto al bar, ha solo cambiato insegna: dalle barricate della estrema sinistra palermitana alla rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi (in mezzo c’è stata una brillante carriera in Fininvest, come canalizzazione). Di bello Micciché ha che non ha cambiato niente di sé nel passaggio da una vita all’altra: stesso linguaggio, brutale e disarmante, stesso abbigliamento, a Roma si direbbe a dir poco ‘scaciato’. È tutto il contrario del dirigente Fininvest in completo scuro, è tutto il contrario del notabile siciliano in grisaglia doppiopetto.