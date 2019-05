La fronda leghista contro Conte sul caso Siri

La presa di posizione del primo ministro Giuseppe Conte sul caso Armando Siri ha sollevato critiche aspre nei ranghi leghisti, e al vertice il leader Matteo Salvini ha derubricato la questione a lite e polemica sterile. «Mi occupo di tasse, sicurezza, droga, immigrazione e lavoro. Non ho tempo per beghe e polemiche. Quindi chiedetelo a Conte», ha risposto a margine di un appuntamento elettorale a Fidenza a una domanda sulla decisione del premier di portare la proposta di revoca del sottosegretario al prossimo Consiglio dei ministri. Sul caso Siri una sfida dal premier Conte? «Mi sfidi sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia», ha detto ancora Salvini che non ha voluto commentare la revoca del sottosegretario. Alla domanda se avesse sentito Conte replica: «No, io lavoro, ieri son stato col premier ungherese, a lezione di riduzione fiscale cosa che vorrei fosse realtà anche in Italia, invece qualcuno ha tempo da perdere per polemizzare su altro, non sono io». uno degli uomini più forti della Lega, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha invece commentato: «Rompere la coalizione? Non so, si tratta di decidere se si vuole perdere tempo con le dichiarazioni e con i giornalisti o se si vuole lavorare. Io personalmente lavoro tanto, forse troppo». Come a dire chi vuole intendere ha già inteso.